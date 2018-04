ESCLUSIVA TMW - Jones (Goal): “Klopp rilassato, il Liverpool è favorito”

Liverpool-Roma, ci siamo. Giallorossi ad Anfield per l’impresa, Reds chiamati a inseguire il sogno di tornare, undici anni dopo Atene, in finale di Champions League. Ne abbiamo parlato con Neil Jones di goal.com: “Ho visto un Klopp molto rilassato ieri, ha anche scherzato con il traduttore. Mi sembrava fiducioso, io credo che sia abbastanza calmo”.

Calma che quindi non è solo apparente.

“Sa che, forse per la prima volta nella sua storia recente, il Liverpool è favorito per approdare in finale. Per questo ha parlato di un vantaggio della Roma, del fatto che abbia cambiato giocatori contro la SPAL. Sa che il Liverpool non è al massimo, ci sono un paio di infortunati. Però i giocatori migliori sono in ottima forma, credo che sia fiducioso”.

Riflettori su Salah. Ti aspettavi che fosse così forte?

“Il suo passato al Chelsea era il grande dubbio sul suo arrivo. Per quanto mi riguarda, l’ho visto incredibile già nel pre-campionato: era il più veloce, il più pericoloso. Poi in stagione ha fatto più gol di Fowler, Suarez, Owen, gli mancano sei reti per arrivare al record di Ian Rush. Che tra l’altro è curiosamente datato 1984. È una cosa impressionante, penso che nessuno lo potesse prevedere, è stato spietato finora. Se dovesse rimanere in questo stato, il Liverpool potrebbe alzare il trofeo. È fondamentale”.

Il Liverpool e i club italiani: tanti precedenti, c’è una rivalità speciale.

“So che a Roma tante persone lo aspettavano da anni, so che molti sono stati contenti di pescare il Liverpool. C’è sempre stata una certa rivalità con i club italiani, soprattutto negli anni ’90. Prima il grande Milan, poi la Juventus: erano i club a cui ambire. Se battevi un’italiana, vuol dire che eri forte. Ora credo che in pochi si aspettassero la Roma a questo punto della condizione, era più logico attendersi Juventus e Roma. E la stessa cosa vale per il Liverpool. Magari può togliere pressione, ma bisogna vedere come la squadra gestirà la partita. Non penso che sarà facile, poi ovviamente se giocheranno contro il Manchester City ci sarà da divertirsi ad Anfield”.

Liverpool e Roma tendono a fare gol ma anche a subirne. Che partita ci dobbiamo aspettare?

“La prima sarà ad Anfield, penso che il Liverpool attaccherà duramente dall’inizio. Col City hanno fatto 3 go all’andata: non ci si può aspettare di farlo sempre, ma ci proveranno. Penso che per la Roma sarebbe importante fare un gol fuori casa, ma non credo che attaccheranno: hanno visto cosa è successo al City che l’ha fatto. Però il Liverpool dovrà stare attento: se la Roma fiuterà un po’ di paura ci proverà”.