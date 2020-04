esclusiva Jordan: "Milan, trattieni Ibra. Donnarumma? Ha tempo per vincere in rossonero"

Lo Squalo tifa sempre Milan. Joe Jordan dall'Inghilterra prova a spingere i rossoneri verso un ritorno ai grandi successi ma intanto vive come tutto il mondo in attesa di un ritorno alla normalità. "Questa situazione è toccata a tutti - dice a Tuttomercatoweb.com - e qui da noi siamo 3-4 settimane indietro rispetto all'Italia. Comunque adesso, guardando dalla finestra vedo poche persone in giro. Io esco la mattina presto con mia moglie per fare due passi e c'è poca gente, chi porta fuori il cane o altri che fanno un po' di esercizi per tenersi in forma. Anch'io la mattina faccio un'oretta di allenamento, poi leggo e la sera guardo qualche film. E' così, serve disciplina in questo periodo".

Fin quando si è giocato come le è sembrata la Serie A?

"Ogni tanto vengo in Italia perchè mia figlia abita a Milano e così cerco anche di andare a San Siro a vedere il Milan. Oppure guardo le partite in tv. Quest'anno, per fortuna del campionato non c'è solo la Juve che comanda, ma ci sono in lotta anche Lazio e Inter. A questo punto del torneo gli anni scorsi i bianconeri avevano già conquistato lo scudetto. E' importante avere ora questo maggior equilibrio in serie A".

Deluso dal Milan?

"Per i tifosi non può essere una stagione positiva. Quello rossonero resta un club di grande tradizione e io vorrei un Milan in grado di lottare sempre per lo scudetto. Lo impone la storia".

Ibra quando è arrivato ha risollevato il Milan...

"Per me non è stato una sorpresa perchè in ogni club ha sempre lasciato il segno. Spero continui così".

Quindi cercherebbe di trattenerlo al Milan...

"Certo, è ancora un giocatore molto importante e lo terrei. E' un esempio per lo spogliatoio e ha ancora una gran voglia. Sa trascinare i compagni".

Al Milan dovrà poi essere risolto il caso Donnarumma, che ha tante offerte per partire...

"E' un ottimo portiere che ha già giocato tante partite. Ma è ancora molto giovane, ha una carriera davanti a sè. E a mio parere il Milan è ancora un grande club, pieno di fascino e che si risolleverà. Ecco, secondo me può ancora restare al Milan perché ha tempo per vincere con i rossoneri".

Passando a Lukaku si aspettava che si imponesse così nel nostro campionato?

"Sì, anche lui non è una sorpresa. In carriera ha sempre segnato. Mi meraviglia semmai il fatto che il Manchester United dopo averlo fatto partire non abbia portato ad Old Trafford un altro attaccante forte come lui..."

Ha iniziato bene all'Inter anche Young.

"Si è inserito bene, per lui è una nuova sfida. Per tanti anni ha vissuto al Manchester United e ora ha voluto provare questa opportunità. Vuol dimostrare di essere ancora valido pure in un altro campionato".

Deve ancora decollare Eriksen: perché?

"Al Tottenham è sempre andato alla grande e ultimamente aveva deciso di andarsene per provare altre esperienze. E' un gran calciatore, tecnicamente molto forte e con un cervello eccezionale. La posizione? Secondo me rende bene dietro al centravanti".

In Italia segue sempre anche il Verona?

"Certo, è stato finora una rivelazione. Non è mai facile passare dalla B alla A e aver un rendimento di questo genere giocando anche bene. Bravo Juric, gli vanno fatti i complimenti".