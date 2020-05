esclusiva Jozic: "Cesena la mia 2ª pelle. Jugoslavia? Potevamo vincere il mondiale '90"

Anche la sua cadenza è diventata ormai tipicamente romagnola. Davor Jozic, ex difensore bosniaco, approdò al Cesena nel 1987 in serie A per poi non andarsene più salvo un paio di stagioni. E adesso è ancora lì, con un'ideale maglia bianconera addosso. Ricopre nel club il ruolo di responsabile del settore giovanile. "Qui ho passato la mia vita - racconta a Tuttomercatoweb.com - ho vissuto più in Romagna che in Bosnia. Cesena è la mia seconda pelle e col club ho vissuto tutto: gli anni belli della serie A, il fallimento e la rinascita. Ora spero che si possa avere un po' di tranquillità, che si riprenda a giocare e si torni via via alla normalità".

Che anni furono quelli al Cesena da giocatore?

"I più belli del calcio italiano. Non voglio farmi prendere dalla nostalgia ma in quel periodo c'erano i più forti del mondo. Maradona, Gullit, Van Basten, Careca, Cerezo, Matthaus, Vialli, Mancini, Baggio. Ogni domenica era una festa".

E il Cesena per quattro anni di fila rimase in A...

"Avevamo giocatori di un certo livello: Seba Rossi in porta, Di Bartolomei, Domini, Rizzitelli, Agostini. C'era una struttura di squadra, una bella spina dorsale".

C'erano anche tecnici importanti...

"Ho avuto Lippi, Bigon, Vicini. Ognuno mi ha dato qualcosa, anche dal punto di vista umano. Pure con i presidenti c'era un rapporto diverso, più diretto, basato più sulla parola. Quanto alla squadra giocavamo molto col contropiede perché era la nostra unica possibilità per competere con le formazioni più forti di noi"

Lei ha giocato anche i Mondiali del '90. Ricordi?

"Il più bello è il gol che segnai ad Higuita contro la Colombia. Giocavo in una nazionale che non c'è più, la Jugoslvia. E il rammarico è non aver vinto il Mondiale proprio nel '90. Se ci avessimo creduto di più ce l'avremmo fatta. Avevamo una batteria di talenti eccezionale. C'erano tra gli altri Jarni, Stojkovic, Prosinecki e Susic, un campione straordinario, ne ho visti pochi come lui (all'inizio degli anni ottanta fu ad un passo dall'inter, ndr). Per darvi un'idea in panchina avevamo Suker e Boksic... Perdemmo ai quarti ai rigori con l'Argentina, in un match in cui non avevamo Katanec e rimanemmo in dieci per l' espulsione di Šabanadžović. Ci fu un po' di sfortuna ma sono convinto che se ci fosse stata maggiore unità d' intenti avremmo potuto vincere quella Coppa".

Lei ora è responsabile del settore giovanile del Cesena

"Sì, i giovani rappresentano la forza e la cultura di questo club. Si aspettano i ragazzi, si fanno crescere. Le grandi invece arrivano e prendono i più pronti fisicamente. Dopo il fallimento siamo stati depredati di vari 2004 e 2005 però siamo ripartiti bene. I talenti ci sono e li trovi anche dove meno te li aspetti, anche nei paesini. Non mi dite che non ci sono. Sono cambiati i ragazzi ma il talento c'è sempre".

Anche in Bosnia ce ne sono?

"Ci sono ma mancano le strutture. Ma provano ad emergere perchè il segreto, se così si può dire, è che loro vengono dal niente. Noi in Italia invece abbiamo a che fare con i figli del benessere. Come si fa ad ottenere da chi ha già tutto?"