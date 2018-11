ESCLUSIVA TMW - Jozic: "Brozo vale già 60 mln. Presto al livello di Modric"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il regista croato Marcelo Brozovic è uno dei grandi protagonisti della stagione dell'Inter, che gli ha rinnovato il contratto appena tre settimane fa. L'esperto di calcio croato Damir Jozic analizza ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la crescita esponenziale del giocatore, rinato con lo spostamento a regista chiestogli da Spalletti: "In Croazia ha giocato in tutti ruoli del centrocampo con grande talento, specie alla Dinamo, la squadra che lo ha cresciuto. Come regista arretrato ha saputo trasformarsi in un giocatore di livello mondiale, ora è quello il suo ruolo".

L'Inter gli ha rinnovato il contratto con clausola di 60 milioni: vale una cifra del genere?

"Sì certo, perché è un giocatore con capacità fisiche straordinarie, lo dicono i numeri. Ultimamente poi è cresciuto tantissimo anche in termini di continuità, per cui vale assolutamente una cifra del genere".

Crede che dal punto di vista mentale sia arrivato alla maturazione definitiva?

"E' più maturo, penso anche grazie agli ottimi risultati con la Nazionale. Giocare con Modric e Rakitic lo ha "costretto" ad alzare il proprio livello. Credo sia destinato a raggiungerli se continua di questo passo".