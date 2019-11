ESCLUSIVA TMW - Juary: "Inter, Gabigol maturo. Ora merita un'altra opportunità"

Che fare con Gabigol? L'attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter è adesso l'idolo assoluto del Flamengo, protagonista anche della vittoria rubronegra della Copa Libertadores. I nerazzurri riflettono e non mancano coloro che pensano ad un suo ritorno per rinforzare l'attacco. "Per Gabigol è stato davvero un anno straordinario. Ha fatto tanti gol e ha contribuito al massimo alla conquista della Coppa", dice a TMW Jorge Juary, brasiliano che in carriera ha vestito anche la maglia dell'Inter.

Proprio da ex nerazzurro, lei che farebbe con Gabigol? Lo riporterebbe all'Inter o lo cederebbe?

"Io proverei a dargli un'altra chance con la maglia interista. Lo terrei per una stagione e poi farei delle valutazioni. Rispetto a quando ha giocato a Milano adesso è cresciuto come calciatore. E può ancora migliorare".

Che cosa a suo parere non funzionò all'Inter?

"Arrivò in una situazione totalmente diversa rispetto a quella che stava vivendo al Santos dove tutti giocavano per lui. Quando approdò all'Inter doveva inserirsi in un gruppo già formato. Gabriel però è un tipo timido e introverso, mentre è stravagante e brillante in campo. E quindi forse ha pagato anche questo tipo di situazione. Ora però, per quello che ha fatto al Flamengo, merita un'opportunità all'Inter. E occorre che i tifosi abbiano pazienza, non sempre con i calciatori si possono ottenere subito i risultati".

Come va fatto giocare Gabigol?

"Come punta vera, è una che dentro l'area sa essere sempre al punto giusto. Ma credo che per lui sia stato molto importante il tecnico Jorge Jesus, che gli ha dato ampia libertà di muoversi e di venire fuori dall'area a volte a fare anche la mezzapunta".