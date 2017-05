ESCLUSIVA TMW - Jugovic: "Questa Juve fa paura, finora meglio pure del Real"

"Il Monaco non ha niente da perdere. Per andare a Cardiff dovremo vincere stasera". Massimiliano Allegri ha voluto mandare un messaggio chiaro alla sua Juventus nella conferenza stampa della vigilia: guai ad abbassare la concentrazione, nonostante il 2-0 ottenuto nel Principato. Un pensiero che rispecchia esattamente quello di Vladimir Jugovic, storico doppio ex di Juventus e Monaco, oggi consulente di mercato, che TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva proprio per analizzare il secondo round della semifinale di Champions League in programma allo Stadium.

Jugovic, quanti rischi si celano in una partita come quella di stasera?

"Nel calcio si corrono sempre dei rischi. La Juventus è favoritissima, ma dovrà essere brava a non sottovalutare il suo avversario, a prescindere dai due gol segnati in trasferta da Higuain".

Che impressione le ha fatto la squadra di Allegri nella gara d'andata?

"Un'ottima impressione. Sono rimasto colpito più che altro dalla maturità della Juventus, questa squadra ha qualità e mentalità da vincente. Chapeau".

Si aspettava di più, invece, dal Monaco?

"Sì, Jardim allena una squadra giovane e frizzante, piena di talento. Mercoledì scorso si è visto poco di tutto questo, anche per merito della Juve, che è stata nettamente superiore nei 90 minuti".

Se la Juventus, come da pronostico, eliminerà il Monaco, chi sfiderà in finale secondo lei?

"Credo il Real Madrid. Anche in questo caso il risultato dell'andata (3-0 contro l'Atletico, ndr) ha indirizzato in modo piuttosto netto la semifinale. E' molto difficile che ci siano delle sorprese tra stasera e domani, seppur non impossibile".

L'ultima Champions della Juve arrivò anche grazie a un suo calcio di rigore (stagione 1995-1996). Può essere l'anno giusto per ripetere l'impresa di Roma?

"La speranza è quella. Juventus e Real Madrid sono due squadre importanti e blasonate, ma forse i bianconeri finora hanno fatto vedere qualcosa in più".