ESCLUSIVA TMW - Juve, ag. Tongya (72°): "Sarà protagonista anche in azzurro"

© foto di Federico De Luca

Franco Tongya è una delle perle del settore giovanile della Juventus. Un 10 moderno, tecnico, rapace, dalla grande visione di gioco, che nonostante la giovanissima età (è un 2002, ndr), è nella top 100 dei migliori talenti italiani per il futuro. Lo racconta, a Tuttomercatoweb.com, l'agente Andrea Pastorello. "E' un centrocampista offensivo, può giocare trequartista, in mezzo al campo. E' un giocatore con spiccate doti offensive, anche in Nazionale sa segnare e oltretutto gioca sotto età in bianconero".

Lui e Moreno, solo due giovanissimi coi giovani.

"Esatto: in Primavera, alla Juventus, sono solo lui e Moreno a giocare col 2002 sulla carta d'identità: Franco è un elemento importante per la Juventus, tra presente e futuro; a maggio in Irlanda c'è la fase finale dell'Under 17 e ci aspettiamo sia protagonista anche lì".