ESCLUSIVA TMW - Juve, assalto cinese per Mandzukic: c'è il Tianjin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci ha già provato in passato. Adesso il nuovo assalto. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Tianjin Quanjian, ex squadra di Fabio Cannavaro, sarebbe pronta a fare follie per Mario Mandzukic. La partenza del croato dalla Juventus non è impossibile e la possibilità cinese è stata ventilata a più riprese in questi giorni. A metà classifica della Chinese Premier League, il Tianjin è la formazione di Pato e Axel Witsel e sarebbe pronta a un'offerta importantissima per portare in Cina il centravanti di casa Juventus.