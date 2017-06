ESCLUSIVA TMW - Juve-Atalanta, contatto e accordo: Caldara avanti col Gasp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un anno, dalla B all'Europa con l'Atalanta. Al futuro alla Juventus. All'Italia. Sono stati dodici mesi fa sogno per Mattia Caldara, centrale protagonista dell'annata meravigliosa della Dea. Già opzionato per il 2018 dalla Juventus, secondo quanto raccolto da TMW, la Juve e l'Atalanta si sarebbero sentite in questi giorni arrivando a trovare la quadra sul futuro di Caldara: ancora una stagione (a meno di clamorose cessioni che chiaramente modificherebbero in corsa la strategia, ndr) a Bergamo, per crescere in Europa col Gasp. Niente grande salto subito ma solo tra dodici mesi. Tra un anno. Come quello che ha cambiato il mondo di Caldara.