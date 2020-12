esclusiva Juve, Bentancourt su Dragusin: “Arriverà in alto. Parliamo del rinnovo”

La nota lieta di casa Juve si chiama Radu Dragusin. Esordio in Champions League e tanta voglia di stupire. “Viene da una famiglia di sportivi, il padre ha giocato in Nazionale di pallavolo e la mamma a basket, dove oggi è arbitro. È un calciatore che sa come comportarsi, ha una maturità mia vista in un ragazzo così giovane”, dice a TuttoMercatoWeb Oscar Bentancourt, uno degli agenti del difensore della Juventus. “Il suo unico problema - spiega Bentancourt tra il serio ed il faceto - è che è troppo bello e questo oggi per un ragazzo di diciotto anni può essere un’arma a doppio taglio. Per fortuna abita con la mamma ed è un ragazzo serio, è uno di quelli che non compra la Play Station per riposare un’ora di più”.

Arriverà il rinnovo con la Juve?

“Abbiamo iniziato a parlare con la società. L’idea è di continuare a parlare...”.

Non solo Dragusin. La sua agenzia ha parecchi calciatori in Svizzera...

“Abbiamo portato qualche calciatore a Lugano e vinto il campionato. Recentemente invece abbiamo fatto tre giocatori allo Schaffhausen e a breve ne arriverà un quarto. Siamo rimasti impressionati dalla professionista dell’allenatore che è veramente bravo e da questa società molto seria della Svizzera Tedesca, al contrario di quanto accaduto con il Chiasso dove il direttore Bignotti ha costruito una squadra che come spesso accade da qualche anno a questa parte arriverà ultima e non mantiene gli accordi economici. È davvero incredibile la differenza che c’è tra due club all’interno dello stesso paese”.