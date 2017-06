ESCLUSIVA TMW - Juve, Bernardeschi-Douglas Costa caldi: ma uno esclude l'altro

Fonte: Marco Conterio e Andrea Losapio

© foto di Antonio Vitiello

Sono ore caldissime a Milano per quanto riguarda il calciomercato. Fra i tantissimi operatori del settore impegnati nel capoluogo lombardo ci sono anche Beppe Marotta e Fabio Paratici che stanno portando avanti le trattative bianconere. Dalle ultime indiscrezioni che filtrano dagli hotel del calciomercato si intuisce che per la Juve sono ore di attesa, anche se i nomi di Douglas Costa e Federico Bernardeschi restano particolarmente caldi. La sensazione, ad oggi, è che però possa arrivare solo uno dei due, con l'eventuale sbarco a Torino di Bernardeschi che escluderebbe quello di Douglas Costa e viceversa.

Da ulteriori indiscrezioni raccolte da TMW emergono nuovi dettagli circa il brasiliano del Bayern Monaco. Il club bavarese, per il cartellino, resta fermo alla valutazione di 50 milioni e lo stesso Douglas Costa non vorrebbe abbassare le proprie pretese, ovvero 8 milioni netti a stagione. Cifre che al momento non coincidono con le intenzioni dei bianconeri.