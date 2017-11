ESCLUSIVA TMW - Juve e Roma, interessa il portiere Hoffmann del Bayern

© foto di Imago/Image Sport

E' uno dei portieri più interessanti di Germania, Ron-Thorben Hoffmann. Estremo difensore dell'U19 del Bayern Monaco che gioca in Youth League, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com c'erano emissari di tante società a visionarlo da vicino in occasion e della gara vinta dai bavaresi a Glasgow contro il Celtic. Anche club italiani sono interessati a Hoffmann, contratto in scadenza nel 2018: la Juventus e la Roma lo stanno monitorando e lo hanno visto in azione in Scozia, sul giocatore pure lo Sporting Lisbona e il Feyenoord con la società di Rummenigge che sta però cercando di blindarlo rinnovandogli il contratto.