ESCLUSIVA TMW - Juve, Emre Can lontano: il Liverpool prepara il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' uno dei giocatori senza dubbio di maggior qualità e prospettiva nel ruolo, Emre Can. Classe 1994 tedesco, con origini turche, è uno dei leader della mediana del Liverpool di Jurgen Klopp e ha ora il contratto in scadenza nel giugno del 2018. Un'occasione che ha fatto drizzare le antenne a tantissimi, in giro per l'Europa. Inevitabilmente anche al Paris Saint-Germain e alla Juventus, sempre attente ai migliori prospetti e occasioni del globo. Can, però, rischia a breve di non esserlo più perché secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Liverpool starebbe per trovare la quadra con il mediano ex Leverkusen su un contratto fino al 2021 da quasi 100mila sterline a settimana.