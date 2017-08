ESCLUSIVA TMW - Juve, forte ritorno su Schick: ripresi i contatti

La Juve ripiomba su Patrik Schick. Si arricchisce di un nuovo capitolo la corsa al centravanti della Sampdoria; l'Inter è frenata dalla questione fair play finanziario e al momento non affonda il colpo in mancanza di cessioni pesanti, come affermato ieri dal ds nerazzurro Piero Ausilio. Roma e Napoli sono alla finestra, ma come raccolto in anteprima da TuttoMercatoWeb.com la Juventus avrebbe ripreso i contatti per Schick, un affare che riprenderebbe il via dopo lo stop in seguito alle visite mediche svolte a giugno al J Medical.