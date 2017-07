ESCLUSIVA TMW - Juve, fumata grigia per Matheus Pereira allo Sporting Lisbona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trattativa che si complica, fumata grigia dopo l'incontro di ieri per il trasferimento di Matheus Pereira dalla Juventus allo Sporting Lisbona. Situazione in evoluzione, ma la sensazione è che la trattativa abbia subito dei rallentamenti. Si cercano nuove soluzioni. Matheus Pereira-Sporting Lisbona, affare in salita...