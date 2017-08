ESCLUSIVA TMW - Juve, il Dortmund beffa Marotta: preso Toljan dall'Hoffenheim

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo importante per il Borussia Dortmund. Tutto definito per Jeremy Toljan dell'Hoffenheim, affare lampo e atteso al BVB. Il retroscena che riguarda l'Italia è relativo alla Juventus: a fari spenti la Vecchia Signora stava lavorando per il terzino con contatti approfonditi ma è stata beffata dal Dortmund.