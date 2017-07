ESCLUSIVA TMW - Juve, Marotta vola a Monaco per chiudere con Douglas

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione domani non ci sarà il summit fra Juventus e Fiorentina per parlare dell'esterno Federico Bernardeschi. L'amministratore delegato dei bianconeri Giuseppe Marotta volerà infatti alla volta di Monaco per provare a chiudere con il Bayern la trattativa per Douglas Costa.