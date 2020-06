esclusiva Juve-Milan, Moggi: “Maldini, perché non ti dimetti? Mirabelli fin qui il migliore”

“Juve-Milan di stasera? C’è attesa perché riprende il calcio. Si gioca in uno stadio vuoto che era abituato ad essere sempre pieno. C’è attesa anche di vedere come si presenterà il Milan con le varie assenze importanti e il casino societario”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi. “Il Milan - spiega Moggi - si sente inferiore, farà il possibile per fare risultato e correrà più della Juventus. Sulla carta, comunque, i bianconeri sono favoriti”.

Questa settimana al Milan è stata movimentata dalla polemica Ibrahimovic-Gazidis.

“Oltre ad essere un grande giocatore, Ibra, è un uomo. Si è immedesimato nelle vesti di dirigente per preservare la testa dei calciatori, cosa che Gazidis, da uomo di merchandising non ha capito: tutto si poteva fare tranne che stuzzicare l’ambiente due giorni prima di una partita e poi è andato lui a parlare alla squadra e non Maldini, ciò porta a delle conclusioni logiche: non capisco perché Paolo Maldini non si dimetta. Questo Milan è in crisi, una crisi di squadra e societaria. In questi anni chi ha lavorato meglio di tutti è stato Mirabelli. Aveva Montella come allenatore e la squadra non si muoveva, poi ha preso Gattuso e stava arrivando in Champions. Tutto il resto è noia. Da Maldini a Boban, grandi calciatori ma dirigenti, beh, guardate cosa è successo. Ora il Milan diventa tutto straniero: Rangnick magari si porta anche altri uomini dal Lipsia. Non è un bel segnale”.