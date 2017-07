ESCLUSIVA TMW - Juve, nelle prossime ore la firma da pro di Moise Kean

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean e la Juventus, un matrimonio destinato a durare ancora in futuro. Nelle prossime ore, possibile anche domani, l’attaccante bianconero classe 2000 firmerà infatti il suo primo contratto da professionista. La durata sarà triennale, ovvero il massimo consentito dai regolamenti, ma la Juventus inserirà anche un’opzione per prolungare ulteriormente una volta che l’attaccante avrà compiuto 18 anni. Il giocatore per il momento resterà alla Juve, ma non è da escludere un’uscita in prestito nelle prossime settimane con 2-3 club di Serie A (oltre al Verona) che hanno già manifestato interesse.