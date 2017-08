ESCLUSIVA TMW - Juve, per Thiam c'è l'interesse anche del Troyes

© foto di Federico Gaetano

Il senegalese Mame Thiam, attaccante classe '92 di proprietà della Juventus continua a piacere anche in Francia: dopo l'interesse emerso nei giorni scorsi da parte dell'Amiens va registrato anche quello di un'altra neopromossa in Ligue1, il Troyes. Thiam è reduce da una stagione in cui ha giocato prima nel Paok e poi all'Empoli.