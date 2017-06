ESCLUSIVA TMW - Juve-Raiola, ancora niente incontro: Marotta lascia l'hotel

Fonte: Francesco Fontana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore generale della Juventus Beppe Marotta ha lasciato poco fa Palazzo Parigi senza incontrare Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma. Il dirigente della Juventus ha incontrato nel pomeriggio il Bologna e gli intermediari dell'Everton, ma per il momento non ha parlato con il procuratore del rossonero. Questa la foto del dg juventino mentre lascia l'albergo di Milano in macchina: