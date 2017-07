ESCLUSIVA TMW - Juve studia il dopo Bonucci: muro per Caldara, spazio per Rugani

Con la soluzione Leonardo Bonucci al Milan sempre più calda (gli ultimi contatti con l'agente e intermediario della trattativa Lucci sono avvenuti anche poco fa), la Juventus inizia a studiare la difesa del futuro. Il romanista Kostas Manolas piace, ma oggi filtra che dietro l'ipotesi legata all'addio di Bonucci potrebbe esserci quella di un arrivo anticipato di Mattia Caldara a Torino. A tal proposito ci sarebbe stato un contatto esplorativo con l'Atalanta per portare il giovane difensore alla Juventus con un anno d'anticipo rispetto al previsto, ma la situazione al momento non è di facile soluzione. A questo punto sarà data fortissima responsabilità a Daniele Rugani, centrale ex Empoli che avrà un impiego nettamente maggiore in maglia bianconera rispetto alle precedenti stagioni.