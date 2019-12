ESCLUSIVA TMW - #JuveLazio, Landoni: "Tutto dipenderà dall'undici di Sarri"

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Voce di Mediaset e inviato in Arabia Saudita, a Riyad, per la Supercoppa Italiana, Carlo Landoni commenta per Tuttomercatoweb.com la gara tra Juventus e Lazio. "A livello sportivo e calcistico, ma anche come impatto ambientale, devo dire di aver trovato disponibilità e gentilezza da parte dei sauditi. Poi ci sono impianti piccoli ma ben organizzati, oltre a due centri dove le squadre pernottano all'avanguardia. Sedi moderne o blindate, diciamo che dal punto di vista del calore è mancata alla massa dei tifosi la possibilità di avvicinarsi alle due squadre".

Che gara ti aspetti? La gara dell'Olimpico o diversa?

"Sarà diversa, è una finale e le finali dicono che vanno vinte e non giocate bene. Fanno entrambe dell'idea di gioco il loro punto di vista ma dipenderà dalla formazione di Sarri. Tridente sì o no? Sarà la variante tattica che inciderà maggiormente".

Da Ronaldo che ti aspetti?

"E' la star ovunque, anche su Luna e Giove. Da lui ti aspetti solo gol ed essere decisivo, cosa che è stato al 98% della sua carriera, a volte è stato un filo più umano...".