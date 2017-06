ESCLUSIVA TMW - Juventus, a un passo il crack Colidio: le cifre dell'operazione

© foto di Gaetano Mocciaro

Facundo Colidio a un passo dalla Juventus. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in casa Boca Juniors ci sarebbe grande ottimismo circa il buon esito dell'operazione. I due club avrebbero infatti già trovato un'intesa di massima intorno ai cinque milioni di dollari più bonus. Un altro grande acquisto in prospettiva dunque per i bianconeri, visto che l'attaccante classe 2000 (già convocato dalla Nazionale Under 15 e dall'Under 17) viene considerato in patria il futuro numero 9 dell'Albiceleste.