ESCLUSIVA TMW - Juventus, accelerata su Wilshere: ecco l'offerta per l'inglese

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Emre Can, un altro possibile colpo (di lusso) a parametro zero per la Juventus. Jack Wilshere, centrocampista classe '92 dell'Arsenal, nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno non è stato inserito - nella giornata di ieri - nella lista pubblicata dai Gunners di quei giocatori che lasceranno sicuramente il club inglese nel corso dei prossimi giorni. Il giocatore, già contattato dal neo tecnico Unai Emery che vorrebbe comunque trattenerlo a Londra, in queste ore sta manifestando ancora dei dubbi sul proprio futuro. Un contesto nel quale - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com - si è inserita appunto la Juventus. Il club bianconero, infatti, ha già fatto sapere all'entourage di Wilshere di essere disposto ad offrire un importante contratto sulla base di un quadriennale a 4,5 milioni a stagione. Per un possibile colpo, dopo quello di Emre Can dal Liverpool, che potrebbe portare a Torino un'altra stella del calcio internazionale a costo zero.