ESCLUSIVA TMW - Juventus-Arias, discorso rimandato a dopo il Mondiale

Discorso non ancora maturo tra Santiago Arias, esterno destro del PSV Eindhoven, e la Juventus: oggi è andato in scena un incontro "conoscitivo" a Torino, ma le parti sono ancora lontane dalla definizione dell'affare, seppur la Juventus si sia dichiarata interessata al suo profilo vista l'imminente partenza di Lichtsteiner. In questo momento comunque il PSV ha bloccato ogni discorso, volendo cedere il giocatore (che è in scadenza a giugno 2019, ndr) solo dopo la disputa del Mondiale, che Arias vivrà con la selezione colombiana.