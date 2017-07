ESCLUSIVA TMW - Juventus, domani giorno chiave per Bernardeschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus ha intenzione di sferrare, nelle prossime ore, l'affondo decisivo per Federico Bernardeschi, fantasista della Fiorentina. Il giocatore è stato al centro di un "pensiero" da parte della tifoseria viola nelle scorse ore, con i bianconeri che ora sono pronti a inoltrare l'offerta decisiva: con Corvino a Milano, possibile e plausibile un incontro già domani. Potrebbe essere infatti il giorno chiave, rimandato di 7 giorni dopo il volo a Monaco per Douglas Costa. La Juventus ha già pronto il quinquennale da 4 milioni di euro annui. L'intenzione di Marotta sarebbe quello di portare Bernardeschi in tournée.