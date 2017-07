ESCLUSIVA TMW - Juventus, domani il giorno giusto per l'affondo su Bernardeschi

Fonte: Marco Conterio

La Juventus, dopo i problemi per Patrik Schick, è pronta ad accelerare per Federico Bernardeschi. La giornata decisiva dovrebbe essere quella di domani, con i bianconeri pronti a lanciare l'attacco decisivo. L'idea della Juventus inoltre è quella di puntare ancora su Mario Mandzukic, ad oggi il vice Higuain ma abile e arruolabile anche per il ruolo di esterno, e di valutare successivamente le posizioni di Cuadrado e Pjaca. La Fiorentina, intanto, aspetta ancora la prima offerta ufficiale per il suo 10. E domani potrebbe arrivare.