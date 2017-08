ESCLUSIVA TMW - Juventus, il Rijeka sul difensore Untersee

© foto di Federico Gaetano

Non mancano le sirene in Italia per il giovane terzino della Juventus, Joel Untersee. Due club di B stanno seguendo il calciatore della Juventus ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com ci sarebbe anche il Rijeka. Il club croato è reduce dal play-off di Champions League di ieri sera e pensa al bianconero per rinforzare la propria retroguardia.