ESCLUSIVA TMW - Juventus, incontro con l'Everton: si è parlato di Lemina

Fonte: Francesco Fontana

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus ha incontrato nelle ultime ore Vincenzo Morabito, intermediario dell'Everton, per parlare del futuro di Mario Lemina. Un incontro in pieno centro a Milano alla presenza del direttore generale Marotta e del ds Paratici, con il club inglese che ha espresso il proprio interesse per il centrocampista in uscita dai bianconeri.