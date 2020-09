esclusiva Juventus, l’agente di Frabotta: “Oggi grande emozione, farà parlare di sé”

“Giocare la prima di campionato da titolare è una grande emozione”. Così a TuttoMercatoWeb.com Claudio Vigorelli, agente di Gianluca Frabotta, difensore della Juventus oggi schierato titolare a sorpresa da Andrea Pirlo contro la Sampdoria. “Il calcio italiano - dice Vigorelli - in Gianluca ha un altro grande talento che vedrà crescere nel tempo. Come agenzia seguiamo il suo percorso dai tempi del Bologna, la parte più emozionante del nostro lavoro è veder crescere dei ragazzi che cominciano a diventare delle realtà. C’è tanto da lavorare con calma e umiltà, ma sono convinto che Gianluca avrà una carriera importante e si farà valere con la maglia della Juve e speriamo diventi importante per i colori bianconeri. Oggi ha giocato con grande personalità, sicuro di sé. L’ho visto dinamico nei movimenti, non ha sofferto l’esordio alla prima di campionato. Il cammino è lungo, ma - conclude l’agente - Frabotta farà parlare di sé”.