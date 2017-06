ESCLUSIVA TMW - Juventus, nuovo contatto Paratici-Lippi per Spinazzola

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com nel pomeriggio il ds della Juventus Fabio Paratici e l'agente Davide Lippi si sono incontrati per parlare della posizione dell'esterno Leonardo Spinazzola, attualmente in prestito all'Atalanta, che i bianconeri vorrebbero riportare a Torino in anticipo sui tempi concordati. Nell'incotnro si è parlato anche di Simone Andrea Ganz, altro assistito di Lippi di proprietà della Juventus, che dovrebbe andare al Pescara.