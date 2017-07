ESCLUSIVA TMW - Juventus, possibile tentativo per Hummels: la situazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus a caccia di rinforzi in difesa dopo l'addio di Bonucci. Possibile un tentativo per Mats Hummels del Bayern Monaco, una situazione che il club bianconero monitora in maniera interessata. Hummels la prossima settimana avrà un colloquio con i dirigenti del club tedesco, verranno definite strategie e programmi futuri. Da non escludere che abbia voglia di Italia. La Juve ci pensa, Hummels un'idea per la difesa bianconera...