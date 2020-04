esclusiva Karagounis: "Italia, speriamo passi tutto. Inter? Sempre da scudetto"

vedi letture

"Vengo spesso in Italia e spero che presto che possa essere superato e sconfitto il virus". Parla così Giorgios Karagounis, ex centrocampista greco che per due anni ha militato nell'Inter vincendo la Coppa Italia. "La situazione è difficile - dice a Tuttomercatoweb.com - in particolare nel vostro paese è stata fin dall'inizio grave, però mi auguro che tutto il mondo possa superare questa fase e che si possa tornare alla vita normale"

In Grecia ormai da quanto sono state ormai adottate le misure di contenimento?

"Quasi tre settimane. Io sto in famiglia e quando è possibile faccio qualche passeggiata per poi tornare a casa. Guardo qualche film e passo il tempo".

Si tornerà a giocare a maggio? Che idea si è fatto?

"Non saprei, ora l'importante è che tutti abbiano la salute. Il resto viene dopo. I tifosi aspettano il campionato e la Champions ma ora preoccupiamoci della salute e che non ci sia più questo virus".

Parlando dell'Inter che ricordi ha della sua esperienza in nerazzurro?

"Ho sempre tanti amici a Milano e ricordo con piacere quei due anni in cui vincemmo una Coppa Italia: ho vissuto molti momenti speciali. E' sempre bello tornare a Milano".

L'Inter di quest'anno l'ha seguita?

"Sì, mi è piaciuta, ha giocato quasi sempre buone partite e può ancora lottare per lo scudetto. Per adesso ha fatto un bel campionato".

Stupito dalla coppia Lautaro-Lukaku?

"Hanno dimostrato di avere una bella intesa però tutta la squadra è andata bene e ha fatto un bel lavoro. In più deve giocare anche in Europa. Ma ora ripeto, ci sono cose più importanti da considerare e su cui concentrarsi"

Tra l'altro la Lombardia è stata molto colpita dal virus...

"Sì, mi dispiace tanto. Non ho parole, spero che finisca tutto presto".