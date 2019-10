© foto di Marco Conterio

"Sono sampdoriano e spero che i blucerchiati si rialzino". Christian Karembeu parla così a TMW dopo la gara tra le leggende del Bologna e del Real Madrid. "La serie A intanto è tornata attrattiva, quasi come quando giocavo io. Il Milan? Credo che non sia facile per loro perchè sono stati cambiati tanti proprietari e ora serve stabilità per trovare i risultati. Ma sono fiducioso per loro, sono tornati grandi ex rossoneri ed è una buona base.La Juve credo possa farcela in Champions, ha giocatori come CR7, Higuain, Dybala, Pjanic, in tanti possono fare la differenza. L'Inter l'ho vista comunque bene, anche contro il Barcellona mi è piaciuta". Chiusura sul suo connazionale Ribery: "Quel che sta facendo alla Fiorentina non mi stupisce. Lo volevamo all'Olympiacos (è un dirigente del club greco, ndr) ma ha scelto la Fiorentina. Franck è un fuoriclasse e farà ancora la differenza in Italia"

