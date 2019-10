ESCLUSIVA TMW - Karembeu: "Tutti con Miha. Samp, bisogna risalire la china"

Fonte: Dal nostro inviato, Giacomo Iacobellis

Oggi era in campo al Dall'Ara con la maglia delle leggende del Real Madrid, ma in Italia ricordiamo Christian Karembeu soprattutto per i suoi trascorsi alla Sampdoria. L'ex centrocampista francese ha parlato dell'emozione della gara di stasera contro il Bologna a TMW: "Avevo giocato qui in A, ho tanti bei ricordi del calcio italiano e oggi siamo venuti tutti per celebrare l'anniversario del Bologna. C'è emozione, perché ho giocato anche con Sinisa Mihajlovic nella Samp, era un fuoriclasse e oggi dobbiamo essere uniti per combattere la malattia".

Il suo messaggio a inizio partita è stato molto emozionante.

"Sicuramente. Non è stato facile giocare dopo".

In casa Real Madrid, quanto sta mancando Cristiano Ronaldo?

"Penso che stiano giocando e stiano vincendo, sono primi. Sta facendo bene, non è stato facile per Zizou riprendere una squadra che ha vinto tanto, penso che la sua ambizione sia quella di dare nuovamente un'immagine vittoriosa del Real".

I bianconeri restano i favoriti per lo scudetto?

"Resta la più forte d'Italia, il monologo degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno si vede, anche da fuori, che il campionato sarà più equilibrato: penso che soprattutto grazie a Inter e Napoli in Italia la stagione sarà più divertente".

La Sampdoria è in difficoltà.

"Non è facile. Siamo ultimi, anche loro hanno bisogno di aiuto per fare punti e risalire in classifica".