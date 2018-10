ESCLUSIVA TMW - Kastrinakis: "Real? Conte deve proteggersi. Lopetegui bitcoin"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Julien Lopetegui dirige l'allenamento del Real Madrid, Antonio Conte incontra il Chelsea per trovare un accordo per la rescissione. Il clima surreale al Real Madrid dopo la manita Barcelona nel Clasico porta a un grande ribaltone, pur non essendo ancora a novembre. Antony Kastrinakis, giornalista britannico e scrittore calcistico internazionale, crede che sia la persona giusta per il Real Madrid. "Gli darà forma, struttura. Chiederà una dedizione completa e arriva come un vincitore seriale. Ma Florentino vorrebbe riportare indietro Mourinho sul lungo periodo. Conte chiede almeno 18 mesi di contratto, con una clausola di buonuscita molto alta per la prossima estate se volessero esonerarlo. È un grosso rischio per Conte, ora, ma c'è una buona squadra. Avrebbe bisogno di tempo, ma a Madrid è qualcosa di troppo prezioso. Per questo deve assicurarsi contro un'eventuale burrasca".

Ora sta trattando la rescissione con il Chelsea. Come giudica le due stagioni a Londra?

"Per Conte è stato un grande successo vincere la Premier League nella prima stagione. Ma tutti sanno che le tensioni, generate dalla sua natura ossessiva, gli hanno dato una data di scadenza che potrebbe esserci in ogni club. Ha fatto un grande errore con Diego Costa, scrivendogli via sms di non volerlo più al Chelsea. Questo ha creato numerosissimi problemi con i giocatori e, in maniera cruciale, con la gerarchia all'interno del Chelsea. Non è stata la sua miglior decisione, ma è testardo: una benedizione, ma anche un male".

Quanto è stata incredibile la decisione di Lopetegui di firmare per il Real il giorno prima dell'inizio del Mondiale?

"È stato scandaloso, ma sta pagandolo a caro prezzo, ora. Non è vero?".

Lopetegui avrà ancora credito dopo questa esperienza oppure è stato bruciato definitivamente?

"Beh, a dirlo sarà il tempo. Ma non credo che lo vedremo in un club di élite tanto presto. In questo momento avrebbe potuto godere dello status di eroe della Coppa del Mondo, oltre ad avere un lavoro a vita con la Spagna. Ora è come un bitcoin, un anno fa era a 20 mila dollari e ora il prezzo è intorno alle 6 mila. Nessuno sa cosa potrà fare dopo".

È finito il regno del Real Madrid, in Europa?

"Non è mai intelligente scartare l'opzione Real Madrid quando è in Champions League. E c'è ancora. Ma per Conte, che non ha mai vinto nulla in Europa, è una grande sfida".