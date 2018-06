ESCLUSIVA TMW - Kieft: "Roma, Kluivert jr è un gran talento ma va aspettato"

Wim Kieft,ex attaccante olandese del Pisa ha donato la sua Scarpa d'oro (vinta nel 1982 quando era all'Ajax) al Museo del Pisa, in una giornata organizzata dall'Associazione Cento: "Pisa è sempre nel mio cuore - ha detto - e questo è un modo per ringraziare chi mi ha voluto bene". Kieft ha anche parlato del calcio italiano e olandese e pure di due giocatori che potrebbero approdare in Italia: "Younes non ha più giocato ultimamente Olanda ma è fortissimo, è un calciatore alla Dries Mertens". Poi su Kluivert jr, vicino alla Roma, ha detto: "E' un bel giocatore, molto veloce, fa segnare gol, però ha bisogno di tempo. E' un gran talento, diverso dal padre che fisicamente peraltro era molto forte, mentre lui è piccolino".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa