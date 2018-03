ESCLUSIVA TMW - Kokir perla viareggina e il Venezia. Partizan chiama Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è una novità, meno che mai per gli ultimi anni: il Partizan Belgrado guarda in Italia. E lo fa da più parti, a partire dalla vetrina giovanile offerta dalla Viareggio Cup. "Purtroppo, dopo le prime due partite vinte, la sconfitta nell'ultima ci ha costretti all'eliminazione ma i ragazzi hanno fatto davvero bene. Anche perché siamo andati lì con una squadra meno forte di quella che potrebbe essere: tanti giovani sono già nell'orbita della prima squadra o di quella B. Come i classe 2000 Djerlek e Markovic, che dall'Inghiltera dicono interessare al Manchester United", spiega in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb il ds del club serbo Ivica Iliev.

In particolare hanno colpito le prestazioni viareggine offerte da Jovan Kokir, talentuoso fantasista classe 2000. "Lui diventerà un vero fenomeno", spiega Iliev. Che poi prosegue: "Godo quando lo vedo giocare, anche perché occupa un ruolo molto vicino a quello mio quando giocavo. Ci punto molto dato che è forte nell'uno contro uno, ma anche nell'uno contro due da quanto è abile nel dribbling. Vede le giocate prima di tutti gli altri".

In cantiere, poi, c'è anche un asse da costruire con il Venezia. Anche se sull'argomento il ds della società belgradese preferisce non sbottonarsi troppo: "Sono stati nostri ospiti ma non abbiamo ancora chiuso niente, non c'è nessuna firma né ufficialità". Alla domanda se questa collaborazione in via di costruzione riguarderà i migliori talenti dell'accademia capitolina serba, Iliev risponde con decisione e senza lasciare troppo adito a dubbi: "No, i giovani più forti giocheranno da noi per più tempo possibile. Non abbiamo bisogno di mandarli lì, dato che qui sono visti da tutto il mondo".

Infine, una chiusura sul campionato, che tra due giornate vedrà concludersi la regular season, ed aprirsi la fase dei playoff. Ad oggi il Partizan palesa dodici punti di ritardo dagli storici rivali della Stella Rossa, non pochi anche se le distanze saranno dimezzate, ma Iliev non dispera: "Anche l'anno scorso eravamo dietro e alla fine abbiamo vinto. Ci rimangono comunque delle chance, anche se sarà più difficile ripetersi. Chi ci può dare una marcia in più in questo finale di stagione saranno Jankovic e Tosic, non ho dubbi", conclude Iliev.