ESCLUSIVA TMW - Koliqi: "Ieri protagonista in Champions, ora voglio la Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Classe '86, il portiere albanese Enea Koliqi è probabilmente nel pieno della sua maturità calcistica. L'ha dimostrato anche ieri, nella sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol persa solo di misura dal suo Kukesi anche grazie alle sue parate. Di questo e del suo futuro ne abbiamo parlato in una intervista che Koliqi ha concesso a 'TMW'.

Partiamo dalla gara di ieri. Nonostante la sconfitta, sei stato uno dei migliori in campo. Quante possibilità avete di passare il turno?

"Grazie, ero in forma e mi sono esibito in diverse parate. Sono stato scelto come miglior giocatore della gara e questo mi fa piacere. Penso che la partita di ritorno sarà a nostro favore, in casa dinanzi alla nostra tifoseria tutto potrà volgere al meglio".

Negli ultimi due anni sei cresciuto tanto. Ti senti pronto per una avventura in Serie A?

"Penso di si. Ho maturato diverse esperienze nel campionato greco e ho fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili albanesi. Sono pronto".

Cosa pensi dei tuoi colleghi albanesi Strakosha e Berisha che giocano in Italia? Pensi di poterti giocare con loro la maglia della Nazionale?

"Loro sono molto forti e, a differenza mia, stanno avendo la fortuna di giocare in un campionato forte e competitivo come la Serie A".

Hai avuto contatti con club italiani? Saresti disposto a giocare anche in Serie B?

"Si. In questi giorni ci sono stati sondaggi sia da club italiani che stranieri. Il campionato italiano rappresenta un sogno per me e, con l'aiuto del mio procuratore Lulzim Haxhiaj , spero di poterci giocare. Adesso sono in attesa".