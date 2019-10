Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex giocatore del Bologna, Igor Kolyvanov, ha parlato prima de "La partita delle leggende" in programma per questa sera tra i felsinei e il Real Madrid. Queste le sue parole: "Sono felicissimo di essere qui, se non era per mia moglie sarei rimasto qui a vivere, mi piace tantissimo. Non ho un unico ricordo, ne ho tantissimi. A Bologna ho ancora tantissimi amici e questa città è stupenda".

Continua a seguire il Bologna?

"Certo. Sono partiti bene, ha Mihajlovic nel mio cuore e spero che ce la faccia a vincere la malattia".

Spera che il Bologna possa arrivare in Europa?

"Certo che sì. Aspettiamo tutti".

