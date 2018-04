ESCLUSIVA TMW - Konsel: "Roma, serata indimenticabile. Di Francesco super"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'impresa della Roma è destinata a rimanere a lungo nella memoria degli sportivi, italiani e non, che ieri sera hanno avuto la fortuna di assistervi. E' completamente d'accordo Miki Konsel, per due anni portiere della Lupa negli anni '90 e molto affezionato alla piazza: "E' stata una serata bellissima, una partita eccezionale di tutta la squadra sia tatticamente che tecnicamente. Credo che Eusebio Di Francesco (suo compagno di squadra al tempo, ndr) abbia dimostrato di essere un allenatore eccezionale, ieri ha preparato la gara in modo super".

Grande Roma, ma anche piccolo Barcellona:

"Merito della Roma! Tatticamente i catalani sono stati annichiliti, raramente ricordo una prova di una tale intensità, ha messo subito alla stretta la squadra di Valverde. Tutta la squadra ha svolto un lavoro eccezionale, ma ripeto: Di Francesco è stato il grande protagonista".

Ha avuto modo di sentire Di Francesco o Totti in queste ore?

"Non ancora, ma gli faccio i miei complimenti per quanto hanno fatto. E' stata una serata davvero indimenticabile".

Chiusura inevitabile su Alisson. Ieri poco lavoro, ma la stagione è straordinaria.

"E' fortissimo, sta mettendo in fila delle prestazioni eccezionali una dietro l'altra ma ieri è stata una serata di riposo, avrà ricevuto forse un paio di tiri".