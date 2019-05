ESCLUSIVA TMW - Koulibaly miglior difensore della A, Bruscolotti: "Voto 9"

E' stato certamente il miglior difensore della A, costante, decisivo e sempre più leader. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly, che come interprete del ruolo è ormai uno dei più forti al mondo. "Non lo scopriamo adesso, è una realtà e in Italia è il più forte in assoluto", dice a TMW Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e bandiera del Napoli. "A livello mondiale è tra i primi in assoluto. Che voto gli assegno? Forse dieci è troppo ma nove se lo merita".

Qual è la caratteristica che le piace di più di Koulibaly?

"In assoluto il recupero, è il suo punto di forza. Ma ha ancora qualcosa da sfruttare, può essere ancora più forte"

In particolare in cosa?

"Ho fatto il difensore e so bene che con la sua struttura, quando si porta in avanti per sfruttare i calci piazzati dovrebbe partire più da lontano. anzichè aspettare il pallone al centro dell'area dove gli avversari ti possono spostare, dovrebbe arrivare di rincorsa e poi staccare".

In ogni caso è il leader di questo Napoli...

"Lo è e lo sarà ancora nonostante abbia tantissime offerte. Ma l'impressione è che resterà e spero possa essere utile per arrivare alla conquista dello scudetto"