esclusiva Krasouski ricorda Maradona: “Un grande compagno, innamorato della palla”

“Era un grande compagno di squadra, come calciatore invece il massimo che ho visto nella mia vita”. Questo a TuttoMercatoWeb il ricordo di Maradona da parte di Ariel Krasouski, ex centrocampista del Boca Juniors e oggi procuratore. “La palla - ricorda Krasouski - era una parte della sua vita. Era un fenomeno. Mi viene in mente Il primo Clásico insieme contro il River, lo abbiamo vinto 3-0. E Diego ha fatto un grandissimo gol. Eravamo giovani entrambi, un compagno di squadra eccellente”.

Chiosa dedicata a Diego Laxalt di proprietà del Milan e oggi al Celtic. “Sta giocando, è molto contento. Lo trattano bene. In estate tornerà al Milan, penso che il club cercherà di venderlo altrimenti poi andrà in scadenza. L’idea di Diego è giocare in Inghilterra, vedremo - conclude l’agente - quello che accadrà”.