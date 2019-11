ESCLUSIVA TMW - Kuntz (L.A. Fc): "Che derby con Ibra. Vela il nostro top player"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Presente al WyScout Forum di Amsterdam, il vice presidente del Los Angeles Fc Will Kuntz ha parlato in esclusiva a TMW della stagione della franchigia californiana in MLS soffermandosi, inevitabilmente, anche sul mercato.

Iniziamo dalla vostra stagione. Primo posto in Regular Season, poi però il vostro sogno si è infranto alle semifinali dei Play Off...

"Sì, la regular season è stata ottima, ma purtroppo non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo finale. Ovvero il successo. Proprio per questo saremo ancora più affamati il prossimo anno".

A che punto è il calcio americano? Il livello della MLS si è alzato ulteriormente negli ultimi mesi.

"Secondo me il livello è molto diverso se guardiamo i top team e le squadre di bassa classifica. Se guardi top team vedi lo stesso livello o quasi di campionati ben più importanti".

A Los Angeles, anche se sponda Galaxy, gioca Zlatan Ibrahimovic. Cosa ha portato lo svedese al campionato?

"Ovviamente ha portato grande seguito mediatico e tantissimi nuovi tifosi. Ibrahimovic in fondo è uno dei migliori calciatori della sua generazione ed è normale che abbia portato tutta questa attenzione e questo seguito. E' un avversario difficilissimo da affrontare, ma mi piace che sia a Los Angeles con i Galaxy".

E il Los Angeles Fc, un sogno alla Ibrahimovic, lo coltiva? "Sì, lo abbiamo già... ed è Carlos Vela".

In estate si è parlato a lungo di un interesse della Fiorentina per Diego Rossi. Esisteva una trattativa reale fra voi e la società viola? "Non parliamo pubblicamente di offerte e di mercato. Lui ha finito la seconda stagione segnando oltre 15 gol. E' un attaccante dinamico e segna in tanti modi diversi, siamo felici del suo rendimento. Ma se dovesse emergere la sua voglia di giocare in Europa, se è quello il suo obiettivo futuro, noi cercheremmo di assecondarlo e incoraggiarlo".

Ha le caratteristiche giuste per giocare in Serie A? "E' un calciatore molto dinamico, ha grandi capacità. Segna tanto e in modi diversi, una caratteristica rara e importante per un attaccante esterno. Io credo che avrebbe la stessa efficacia, lo stesso impatto, anche in Serie A".