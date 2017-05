ESCLUSIVA TMW - L'acquisto di Mbappè e CR7 punta: poi l'addio di Morata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid al centro del mercato internazionale. Una strategia che Tuttomercatoweb.com racconta nel dettaglio partendo da un'intenzione forte e chiara da parte delle Merengues. Spostare Cristiano Ronaldo come centravanti. Il portoghese sarà il 9 della formazione di Zinedine Zidane, il riferimento centrale dell'attacco dei Blancos in vista della prossima stagione. Per questo l'addio di Alvaro Morata è un'ipotesi sempre più forte, concreta. Però il Real Madrid è società che parte sempre da una posizione di forza e per questo, prima di far partire l'ex centravanti della Juventus, vuole comprare. L'obiettivo designato, che con tutta probabilità andrà in porto, è Kylian Mbappè. Resta solo da definire la quadra sulle cifre con il Monaco ma le sensazioni che si respirano nell'ufficio di Florentino Perez sono positive. Da lì, dall'acquisto di Mbappè, il Real darà il via libera all'addio di Morata. La pista Milan è concreta anche se ci sono sempre il Manchester United e il Chelsea sul giocatore. I Red Devils hanno però come prima ipotesi Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid, il Chelsea deve ancora ufficialmente definire la permanenza di Antonio Conte prima di piazzare i primi acquisti. Per Morata non si tratta di questione economica, per il futuro, ma di progetto. Ha aperto alla trattativa con il Milan ma non c'è ancora un sì. Vuole capire quali sarebbero le prospettive inglesi, prima di tornare in Italia. Ma il Milan ha deciso: è il primo obiettivo per l'attacco del futuro.