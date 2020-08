esclusiva L'affondo di Giuffredi: "Donnarumma-Ndoj, ciclo finito a Brescia"

"Il ciclo di Donnarumma e Ndoj al Brescia è ufficialmente finito ed è giusto cambiare aria. Alfredo ha disputato stagioni importanti, culminate con una promozione e con gol anche nella massima categoria. Purtroppo non c'è un clima sereno, ci sono state delle incomprensioni e troveremo una soluzione diversa. Quanto a Ndoj, ormai è lì da tanto tempo ed è necessario trovare stimoli nuovi ". Così il noto agente Mario Giuffredi intercettato telefonicamente dalla redazione di Tuttomercatoweb. Già l'anno scorso l'addio di Donnarumma al Brescia sembrava possibile, poi si è ricucito lo strappo e ogni discorso è stato rimandato a fine stagione. Non mancano le proposte anche da club di categoria superiore. La certezza è che per l'attaccante e per Ndoj l'esperienza lombarda si può considerare conclusa.