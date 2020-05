esclusiva L'agente di Bani: "Ha conquistato Mihajlovic. A Bologna è felice"

vedi letture

Federico Cavalli, agente vicino agli interessi di Mattia Bani, racconta la stagione del centrale del Bologna. Che con 4 gol è uno dei più prolifici nel ruolo e che ha convinto tutti. A partire da Sinisa Mihajlovic. "E' il centrale che ha giocato di più a Bologna ed è molto contento della sua stagione -spiega Cavalli a Tuttomercatoweb.com-. E' partito, almeno sui campetti di inizio annata, come prima alternativa.. E invece..."

E' diventato titolarissimo.

"Si è guadagnato il posto da titolare. Ha iniziato da centro sinistra e poi da centro destra. E ha fatto bene in entrambe le posizioni".

La sua affidabilità ha pagato.

"E' un ragazzo affidabile, sottostimato da tanti. Al Chievo quando ha esordito non era facile, è stata una stagione dura con molti cambiamenti. Ora è in crescita ma ha ancora margini e credo possa ritagliarsi spazi importanti".

Peraltro con un maestro esigente del ruolo in panchina.

"E' riuscito a conquistare Mihajlovic, tecnico attento, che ha grandi pretese dai suoi giocatori e anche in fase di sviluppo. Partendo da Skorupski, non lanciano mai lungo e Mattia è uno di quelli che crea, che ha la palla tra i piedi. Vuole affinare però la sua discreta tecnica e il mister è un esempio".

Parliamo di presente. E di futuro?

"A Bologna è felice. E' la prima big dove gioca, che si è guadagnato col sudore e col gioco e con le settimane di impegno costante. Ha entusiasmo e vuol sempre migliorarsi, è una piazza perfetta per farlo".