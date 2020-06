esclusiva L'agente di Calhanoglu: "E' felice al Milan. Ma ha ambizioni Champions"

Hakan Calhanoglu è il nuovo centro di gravità del Milan. La 10, le responsabilità, le giocate. La gara di ieri contro il Lecce racconta tutta l'importanza del trequartista dei rossoneri e Tuttomercatoweb.com, tra presente e futuro di Calha, ha intervistato il suo agente, Gordon Stipic. "A mio avviso ieri ha giocato una gara importante, è stato protagonista su tutti i tre gol. Non esagero: il modo in cui Hakan si è preparato durante il break per il Corona è stato eccellente. Si è dimostrato un vero professionista, ha ambizioni personali e di squadra importanti. Non sono sorpreso, è solo una piccola parte di quel che vedremo".

Nel 4-2-3-1 sembra essere nel suo habitat naturale.

"Credo sia un giocatore capace di giocare in più posizioni, in questo schema si trova molto bene. Sta dietro la punta, ha un gran primo tocco. Ha già giocato così in Germania, è un giocatore che sa leggere la partita ed è flessibile a livello tattico in campo. Certo, la prestazione di ieri, a mio avviso, rispecchia tutta la sua voglia e ambizione".

Che è quella di andare avanti al Milan?

"Tutti sanno che il suo contratto è in scadenza nel 2021 e anche che tutto sta riniziando adesso: non ho ancora parlato col Milan, io e Hakan abbiamo grandi ambizioni. Il suo obiettivo è giocare in Champions League, non lo nascondo. Ed è certamente tra i motivi di questo ritorno al top, concentrato e carico".

La pausa gli ha fatto bene per lavorare e lavorare ancora.

"Lavora ogni giorno in modo duro, anche tra le cinque e le sette ore e questo è il risultato".

E poi, a fine stagione?

"Cosa succederà non lo so, è presto. Abbiamo le nostre ambizioni, è chiaro, ed è giocare in Champions".

Vista la classifica, ben più che duro immaginare che sia Champions col Milan.

"Hakan è felice al Milan, Hakan è contento. Quello che so è che è orgoglioso di vestire la 10, sente la fiducia di tutti, in una società così gloriosa e questo è importante. Ovviamente, però, ci sono anche ambizioni individuali".

Potrebbe semmai convincerlo del contrario Ralf Rangnick, possibile nuovo tecnico rossonero, che conosce bene Hakan?

"Non posso prender parte a nessuna speculazione sull'arrivo o meno di Rangnick al Milan. Rangnick non è al Milan, è una domanda a cui non posso rispondere".