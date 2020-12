esclusiva L'agente di Kaminski: "E' il futuro del calcio polacco. Ha 18 anni ma è pronto"

Jakub Kaminski è la giovanissima star del Lech Poznan. L'agente lo racconta a TMW: "Un'ala moderna. Potevamo già venire in Italia lo scorso anno ma in estate sarà ancora più maturo"

Nella giornata di ieri, Robert Lewandowski è stato eletto miglior giocatore dell'ultima stagione col FIFA The Best. Un momento importante per il calcio polacco del presente, un'onofericenza prestigiosissima per la punta del Bayern Monaco. E il futuro? Quello, dicono gli addetti ai lavori, sarà di Jakub Kaminski, esterno sinistro del Lech Poznan. "Lewandowski è un modello per tutti in Polonia e nel mondo. E' partito dal basso, arrivato in alto col lavoro duro, strutturato, organizzato. Kaminski è un ragazzo che segue quel tipo di lavoro, serio e maturo per la sua età -spiega a Tuttomercatoweb.com l'agente di Kaminski, Maciej Zielinski, direttore dell'agenzia-. Non si limita solo a lavorare col club ma anche da solo, coi preparatori e coi nutrizionisti della Prosport Manager. E' pronto per il prossimo passo".

Avrebbe potuto già giocare in Italia

"Non è un segreto, lo ha confermato anche il Presidente del Lech, potevamo venire in Italia lo scorso anno. Nell'estate del 2021 sarà più pronto e strutturato per fare il prossimo passo che sarà decisivo. Sbagliare o far bene il trasferimento è decisivo, c'è il rischio di fare un passo indietro e dobbiamo essere bravi per scegliere bene".

Che giocatore è?

"E' un'ala ma parlando con addetti ai lavori e direttori sportivi in Europa, c'è la sensazione che molti lo vedano anche in posizione diversa. Chi gioca col 3-5-2 mi dice che può fare il quinto di centrocampo, un club di Champions lo vuole come box-to-box. Però credo che sia un'ala: gioca nello stretto e nella profondità, attacca gli spazi ma è bravo anche in fase difensiva. Rientra, recupera, lotta, non è un'ala sudamericana".

Lo vede perfetto per l'Italia?

"E' già stato convocato in Nazionale polacca, anche se non ha esordito ed è un'ala moderna. In prospettiva penso possa giocare in tutte le leghe: il giocatore che arriva dal campionato polacco non sarà mai pronto ad andare in un top club e giocare subito tutte le gare. Non ti mette sotto grande intensità ma Kaminski lavora tanto da solo, anche individualmente, per essere pronto allo step. La Serie A ti mette sotto pressione tatticamente e lui lì è già intelligente e preparato, ma è anche pronto fisicamente".

Nella sua agenzia c'è anche un difensore interessante, Kamil Piatkowski, vent'anni, del Rakow

"E' un ragazzo interessante, gioca al Rakow e pochi giorni fa il Presidente ha ammesso che l'Udinese lo cercava in estate. Io non lo confermo ma non posso negarlo".

Ce lo racconti

"E' un centrale moderno, alto, forte fisicamente, bravo palla al piede. E' la direzione in cui va un centrale moderno, le squadre moderne giocano così. L'uomo in quel ruolo deve essere quasi il più veloce e lui nonostante la stazza lo è. Se tutto va come pensiamo, o adesso a gennaio o in estate si trasferirà sicuramente. E' richiesto in tanti paesi, ne stiamo parlando anche in questi giorni".

Giovani su giovani. Siete un'agenzia che guarda al futuro

"Alla Prosport Manager siamo un'agenzia che sta puntando tantissimo sui giovani, che a loro dà servizi importanti: preparatori atletici, fisici, mentali, a tutti questi sono a disposizione e per noi è un piacere. E stanno arrivando tantissimi dei nostri ragazzi nel massimo campionato polacco ed è un onore e un orgoglio".